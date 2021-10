Konzerte am Wochenende

Mittwoch, 27. Oktober 2021 19:13 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 29.10. ist um 19.30 Uhr das Ensemble „Nordic Voices“ im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals im Asamsaal Ettlingen zu hören. Um 20 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Werken von Mozart, Sibelius und Bartok ins Kurhaus Baden-Baden.

Am Samstag den 30.10. lädt die Karlsruher Hemingway Lounge ab 11.30 Uhr zum „Classic market“ mit der Klarinettenklasse der Musikhochschule. Um 16 Uhr musizieren ebenfalls Studierende der Hochschule im Rahmen der „Abschiedswoche“ in der Karlsruher Kunsthalle; auf dem Programm steht Musik von der Antike bis ins 20. Jahrhundert (auch: 31.10. ,11 Uhr). Das Athos Ensemble ist ab 18 Uhr in der Johanniskirche (Werderplatz) mit einem Programm unter dem Motto „Liederspiele“ zu hören. Um 19 Uhr musizieren Benedetta Costantini, Gabriela Bradley und Kirstin Kares (Barockvioline, Barockvioloncello, Cembalo) Violinsonaten von Konzertmeistern des Karlsruher Hofes. Um 20 Uhr lädt die Stadtkirche Durlach zu Chören und Arien aus Händels "Messias" (auch: 31.10., 18 Uhr). Ebenfalls ab 20 Uhr musiziert in der Christuskirche das Karlsruher „Barockorchester Consort“ Werke des Karlsruher Hofkapellmeisters Franz Danzi (für Holzbläserquintett und historischem Hammerflügel). Eine Hommage an den verstorbenen Klarinettisten Wolfgang Meyer unter dem Motto „Die Liebe zu Klassik und Jazz“ gibt es um 20 Uhr in der Hemingway Lounge.

Unter dem Motto „Reformation in Tönen“ ist Carsten Wiebusch (Orgel) am Sonntag, den 31.10. um 18 Uhr mit Musik von Johann Sebastian Bach in der Christuskirche Karlsruhe zu hören. Unter dem Motto „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ ist das Duo KLArissimo mit Klezmer-Musik in der Friedenskirche Wörth zu hören, Beginn ist 18 Uhr. Die Pianistin Anna Zassimova ist ab 19 Uhr mit einem Klavierabend (Werke von Schumann, Catoire, Saderazki) im Ettlinger Schloss zu hören.

Am Montag, den 01.11. lädt Patrick Fritz-Benzing ab 17 Uhr zu einem Orgelkonzert mit Werken von Sweelinck, Bach, Brahms und Franck in die Kirche St. Stephan in Karlsruhe.