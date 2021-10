Herbstfestspiele: Teodor Currentzis gestaltet das Allerheiligen-Wochenende

Freitag, 29. Oktober 2021 15:35 Von Christine Gehringer

(red.) Das zweite Wochenende der Baden-Badener Herbstfestspiele – das kommende Allerheiligen-Wochenende – steht im Zeichen der Vergänglichkeit; zu Gast im Festspielhaus ist Teodor Currentzis mit dem Ensemble „musicAeterna“ in drei Konzerten.

Als internationale Premiere eines audiovisuellen Kunstwerks ist am Samstag, 30. Oktober (20 Uhr) und Montag, 1. November (17 Uhr) das Fauré-Requiem zu erleben; Mat Collishaw ist für die visuelle Gestaltung in Foyer und Saal des Festspielhauses verantwortlich.

Der Abend beginnt im Foyer mit einer musikalisch-skupturalen Introduktion von etwa 20 Minuten. Zu sehen ist die Skulptur „The nerve rack“ und große Video-Projektionen an den Wänden. Dazu spielen 24 Streicher von musicAeterna unter der Leitung von Teodor Currentzis das Stück „Music for here“ von Andreas Moustoukis. Im Anschluss wird im Saal das Requiem von Gabriel Fauré aufgeführt; ergänzt wird das Werk durch die Uraufführung eines eigens dafür produzierten Films von Mat Collishaw.

Am Sonntag, 31. Oktober (20 Uhr) spielen Teodor Currentzis und musicAeterna das zeitgenössische Werk „Ein Schemen“, das ganz in der Tradition des Brahm‘schen Deutschen Requiems steht: Die sieben Sätze, die nahtlos ineinander übergehen, basieren jeweils auf dem entsprechenden Satz aus dem ursprünglichen Brahms-Requiem. Die Musik konzentriert sich auf einige wenige Elemente des Originalmaterials. Auf diese Weise bildet das Werk für Currentzis einen inhaltlichen Bezug sowohl zum Fauré-Requiem als auch zum Brahms-Ort-Baden-Baden und dem Feiertag Allerheiligen.