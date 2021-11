Orgelkonzert am Donnerstag in der Christuskirche/ deutschlandweite Reihe "favour & flavour"

Dienstag, 02. November 2021 17:31 Von Christine Gehringer

(red.) Die Orgel fasziniert die Menschen bereits seit der Antike. 2017 wurden Orgelmusik und Orgelbau von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt; in diesem Jahr ist die Orgel gar das „Instrument des Jahres“.

Deutschlandweit gibt es derzeit eine Orgelkonzertreihe unter dem Titel „favour&flavour“. Sie möchte den Menschen die Chance geben, durch Orgelmusik und ein zeitgemäßes Konzertformat für kurze Zeit dem bewegten Alltag zu entfliehen. Die Reihe versteht sich als Angebot für alle Menschen, die sich immer donnerstags um um 21.15 Uhr, wenn die Arbeit getan ist und der Tag ausklingt, selbst beschenken wollen: Mit dem gemeinschaftlichen Erleben einer halben Stunde live gespielter Musik in einem beeindruckenden, von Kerzenschein erleuchteten Raum.

In einer Folge von zunächst fünf Konzerten werden dabei herausragende Instrumente in ganz Deutschland von renommierten Organisten auf sehr persönliche Weise zum Klingen gebracht: Die Organisten spielen die Musik mit besonderen Lieblingsregistrierungen (favour & flavour) und machen dadurch ihre ganz individuelle Liebe zum Instrument erlebbar.

An der Klais-Orgel der Christuskirche Karlsruhe musiziert am 4. November 2021 um 21.15 Uhr Carsten Wiebusch, Orgel; Kantor Peter Gortner übernimmt die Rezitation: Auf dem Programm steht „The King of Instruments“ von William Albright. Humorvoll wird dabei die Orgel vorgestellt - von Manual über Pedal hin zu den vielfältigen Klangfarben wie Flöten, Principale, Klarinette, Fagott und Celesta. (Weitere Informationen gibt es auf www.favourflavour.de)