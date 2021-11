Konzerte in der Region

Mittwoch, 03. November 2021 08:46 Von Christine Gehringer

(red.) Am heutigen Mittwoch, den 3.11. gibt der junge Geiger Daniel Lozakovich ein Alumnikonzert an der Musikhochschule Karlsruhe. Beginn ist 19.30 Uhr. (Das vollständige Wochen-Programm gibt es unter www.hfm-karlsruhe.de) Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Hemingway Lounge Karlsruhe zum Opernabend mit jungen Künstlerin („Opera on tap“). Die Klassische Philharmonie Bonn ist um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe mit Werken von Händel, Mozart und Schubert zu hören.

Am Donnerstag, den 4.11. lädt die Christuskirche Karlsruhe zum Orgelkonzert mit Carsten Wiebusch und Peter Gortner in der Reihe „favour & flavour“. Beginn ist 21.15 Uhr.

Die Luthergemeinde feiert am kommenden Wochenende den Geburtstag der Mönch-Orgel: In diesem Rahmen ist das Kindermusical „Die Orgelmaus“ zu hören (4.11., 17 Uhr), außerdem gibt es „Orgelbau-Entdecker-Tage“ (5.11., 10 Uhr und 6.11., 10 Uhr), ein Orgelkonzert mit Stummfilm (5.11., 19.30 Uhr) und ein Festkonzert (7.11., 18 Uhr).

Am Samstag, den 6.11. beginnen im Festspielhaus Baden-Baden die nachgeholten Festspiele mit den Berliner Philharmonikern. Das Festival startet mit zwei Konzerten (6.11., 18 Uhr und 7.11., 18 Uhr).

Die Reihe der Bruchsaler Schlosskonzerte startet wieder – mit einem Konzert am Freitag, den 5.11., 20 Uhr: Zu Gast ist das Brentanto String Quartet mit einem Programm unter dem Titel „Tribut an Strawinsky“.

Am Sonntag, den 7.11. um 18 Uhr ist das Nordbadische Blechbläserensemble um 18 Uhr zu Gast in der Christuskirche Karlsruhe.