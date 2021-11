Konzerte in der Region

Montag, 08. November 2021 20:46 Von Christine Gehringer

Beim Gastspiel der Berliner Philharmoniker in Baden-Baden stehen in dieser Woche Kammerkonzerte und, als Höhepunkt, Tschaikowsksy Oper „Mazeppa“ in konzertanter Form (Mittwoch, 10.11., 18 Uhr und Freitag, 12.11.,18 Uhr) auf dem Programm.

Am Dienstag, den 9.11. ist Daniel Kaiser (Orgel) mit Musik von Dietrich Buxtehude in der Johanniskirche am Werderplatz zu hören. Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Preisträgerkonzert des Dr. Hermann Büttner Klavierwettbewerbs (das vollständige Programm gibt es auf der Website der Hochschule unter www.hfm-karlsruhe.de)

Am Mittwoch, den 10.11. geht es in der Karlsruher Hemingway Lounge bei einer „Musik-Plauderei“ mit Hans Hachmann und Gästen um das Thema „Carnevale – Fleisch leb wohl“. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 12.11. ist die Pianistin Ragna Schirmer bei den Karlsruher Meisterkonzerten zu Gast im Konzerthaus Karlsruhe. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Beethoven, Chopin, Robert und Clara Schumann. Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls um 19.30 Uhr sind an der Musikhochschule Karlsruhe (Velte-Saal) die Preisträger des Wettbewerbs des Kulturfonds Baden zu hören.

Am Samstag, den 13.11. laden Joachim Draheim und Hartmut Becker zu einem Vortrag über Camille Saint-Saens in Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe. Beginn ist 10.30 Uhr. Im Rahmen der Reihe „Meister der Orgel“ ist am Abend in der Stadtkirche Durlach Irena Renata Budryte aus Dresden u.a. mit Musik von Julius Reubke zu Gast. Beginn ist 20 Uhr.

Am Sonntag, den 14.11. präsentiert ab 17 Uhr das Barockensemble „RicciCapricci“ Musik unter dem Motto „1621“ in der Herz-Jesu-Kirche Karlsruhe.

Zum Benefizkonzert für die Orgel der Petrus-Jakobus-Kirche in Karlsruhe laden Colette Sternberg und Annette Furtwängler-Brandt ab 17 Uhr. Ebenfalls ab 17 Uhr feiert das Piano Podium sein Klavierfest im Velte-Saal der Musikhochschule. Um 18 Uhr ist an der Karlsruhe Christuskirche das „Brahms-Requiem“ zu hören.