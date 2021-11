Karlsruher Rathaus-Konzerte am kommenden Montag mit "Schätzen aus der Landesbibliothek"

Donnerstag, 11. November 2021 15:20 Von Christine Gehringer

(red.) Die beliebte Reihe der Karlsruher Reihe „Musik im Rathaus“ ist gestartet: Am kommenden Montag, den 15.11. präsentiert das „Gottesauer Ensemble“ um 18.30 Uhr im Bürgersaal am Marktplatz ein Konzert mit unbekannten musikalischen Schätzen aus der Badischen Landesbibliothek.

Vom Karlsruher Barockmeister Johann Melchior Molter steht das "Concerto pastorale" auf dem Programm, von Johann Adolph Hasse, Hofkapellmeister in Dresden, drei Kirchenarien. Der venezianische Komponist Antonio Caldara ist mit einer Kantate vertreten. Außerdem interpretiert das Gottesauer Ensemble, bestehend aus Sophie Sauter (Sopran), Steffen Hamm und Dietlind Mayer (Barockviolinen), Judith Mac-Carty (Barockbratsche), Dmitri Dichtiar (Barockvioloncello und Leitung), Yuval Atlas (Kontrabass) und Irene Müller-Glasewald (Cembalo) ein Konzert Georg Friedrich Händels.

Hinweis: Die Konzerte finden in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen statt, es stehen 100 Plätze zur Verfügung. Deshalb müssen sich die Besucher vorher zwingend anmelden. Die Anmeldung ist kostenfrei und kann nur über die Internetseite www.karlsruhe.de/musikimrathaus vorgenommen werden.