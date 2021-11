Konzerte in Karlsruhe

Dienstag, 16. November 2021 14:49 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 17.11. lädt die Badische Landesbibliothek in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Karlsruhe zu einem Konzertabend in der Reihe "Mittwochs um 5". Zu hören sind Werke von Beethoven bis Osvaldo Lacerda. Beginn ist 17 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Donnerstag, den 18.11. gibt es im Rahmen des Gedok-Projektes "Jüdisches Leben in Karlsruhe" ein Gesprächskonzert zum dem Thema "Wege jüdischer Komponisten" mit dem Geiger Kolja Lessing und dem Komponisten Boris Yoffe. Beginn ist 19 Uhr in der Karlsburg Durlach. Anmeldung erforderlich.

Am Freitag, den 19.11. lädt die Emmausgemeinde Karlsruhe-Waldstadt zu einer Konzertlesung mit dem Quatuor Avium. Die Texte spricht Markus Wittig, zu hören ist Musik von Purcell, Albrechtsberger, Felix Treiber und Gershwin. Beginn ist 19 Uhr.