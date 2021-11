Konzert "Night and Day" mit Karlsruher Jugendchören

Mittwoch, 17. November 2021 18:59 Von Christine Gehringer

(red.) Am Freitag, den 19.11. (19.30 Uhr) laden der der Kammerchor des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe (Leitung: Stephan Aufenanger) und der Konzertchor Mädchen der Singschule Cantus Juvenum (Leitung: Peter Gortner) zum gemeinsamen Konzert in der Christuskirche.

Die beiden Jugendchöre haben bereits im Juli unter Pandemiebedingungen gemeinsam einen Konzertabend bestritten und möchten nun mit ihrem Programm „Night and Day“ erneut das Publikum begeistern – und zwar mit einer musikalischen Reise vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und von der Geburt bis zur Vergänglichkeit. Das das etwa einstündige Konzertprogramm bietet Werke von unter anderem Britten, Nystedt, Hassler, Poulenc, Fauré, dazu einige afrikanische Spirituals.