Konzerte in Karlsruhe und Baden-Baden

Donnerstag, 18. November 2021 18:32 Von Christine Gehringer

(red.) Am Samstag, den 20.11. beginnt um 11 Uhr an der Musikhochschule Karlsruhe der Heinz-Kunle-Wettbewerb (Preisträgerkonzert: Montag, 22.11., 19.30 Uhr). Um 11.30 Uhr lädt die Hemingway Lounge in Karlsruhe zum Classic Market mit der Violinklasse von Laurent Albrecht Breuninger. Um 18 Uhr ist im Festspielhaus Baden-Baden die Mezzosopranistin Elina Garanca mit einem Lieder- und Arienabend zu hören. Um 19.30 Uhr hat am Staatstheater Karlsruhe der Opernchor-Querschnitt „Viva la Diva/ Steuermann, lass die Wacht“ Premiere. Um 20 Uhr lädt das Collegium Musicum des KIT (Leitung: Hubert Heitz) zu einem Konzert mit Musik von Paul Dukas, Ludwig van Beethoven (Klavierkonzert Nr. 4/ Solistin: Megumi Sano) in den Audimax.

Am Sonntag, den 21.11. feiert der CoroPiccolo sein 25jähriges Bestehen mit einem Konzert unter dem Titel „Tröstliches von Bach“. Beginn ist 18 Uhr. Ebenfalls um 18 Uhr ist das Collegium a rhythmicum (Leitung: Toni Reichel) in der Lutherkirche Karlsruhe unter anderem mit Musik von Mendelssohn zu hören. Um 20 Uhr lädt die Hemingway Lounge zu einem Abend unter dem Motto „Große Interpreten – Klassik meets Jazz“.