Konzerte in der Region

Montag, 22. November 2021 11:46 Von Christine Gehringer

Am heutigen Montag, den 22.11. lädt die Badische Staatskapelle nochmals zum Sinfoniekonzert mit Werken von Brahms, Grieg und Strauss. Solist ist der Pianist Herbert Schuch; Beginn ist 20 Uhr.

Am Mittwoch, den 24.11. gibt es in der Karlsruher Hemingway Lounge in der Reihe „Opera on tap“ einen Arien-Abend mit jungen Künstlern. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 26.11. ist um 19 Uhr in der Kleinen Kirche Karlsruhe der Pianist Florian Steiniger mit dem Zyklus „Vingt regards sur L‘ Enfant-Jesus“ von Olivier Messiaen zu hören. Beginn ist 19 Uhr. Ebenfalls um 19 Uhr gastiert im Festspielhaus Baden-Baden das Freiburger Barockorchester unter Pablo Heras-Casado, zu hören sind Werke von Franz Schubert und Hector Berlioz. Solistin ist die Mezzosopranistin Marianne Crebassa. Um 20 Uhr gastiert im Rahmen der Bruchsaler Schlosskonzerte das barocke Ensemble „Der musikalische Garten“ mit einem adventlichen Konzert. Die Philharmonie Baden-Baden lädt ebenfalls ab 20 Uhr zum Sinfoniekonzert mit Werken von Beethoven und Mendelssohn ins Kurhaus Baden-Baden.

Am Sonntag, den 28.11. ist die Pianistin Isata Kanneh-Mason um 11 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden bei einer Matinee mit Werken von unter anderem Mozart, Chopin und Rachmaninow zu hören. Bei den Ettlinger Schlosskonzerten (16 Uhr und 18.30 Uhr) ist das Duo Alina Ibragimova (Violine) und Cedric Tiberghien (Klavier) mit Musik von Robert und Clara Schumann und Johannes Brahms zu Gast. Um 17 Uhr lädt die Evangelische Stadtkirche zum Advents- und Weihnachtsliedersingen, unter anderem mit den Chören von Cantus Juvenum. Ebenfalls um 17 Uhr ist der Gospelchor „2gether“ in der Auferstehungskirche Karlsruhe-Rüppurr zu hören. Für die Aufführung von Monteverdis „Marienvesper“ (mit der Berliner Lautten Companey) in der Christuskirche Karlsruhe (18 Uhr) gibt es noch wenige Restkarten. In der Karlsruher Hemingway Lounge spielt ab 18 Uhr das Trio Ostertag Streichtrios von Beethoven.