Festspielhaus Baden-Baden: Konzert mit Max Raabe geht erneut in den Vorverkauf/ Saalkapazität auf 50 Prozent reduziert

Donnerstag, 25. November 2021 18:47 Von Christine Gehringer

(red.) Das Konzert mit Max Raabe und dem Palastorchester am 5. Dezember im Festspielhaus Baden-Baden geht erneut in den Vorverkauf, teilte das Haus heute mit. Aufgrund der erreichten Alarmstufe II in der neuen Corona-Landesverordnung reduziert das Festspielhaus seine Kapazitäten zunächst bis Ende Januar auf 50 Prozent.

Bei Veranstaltungen, bei denen die Plätze bereits zu mindestens 50 Prozent verkauft sind, wird der Vorverkauf gestoppt. Das Konzert mit Max Raabe war bereits ausverkauft; Besucherinnen und Besucher haben deshalb Tauschangebote erhalten. Alternativ zum Karten-Neukauf beim derzeitigen Saalplan können die Eintrittskarten beispielsweise für das Max-Raabe-Konzert im kommenden Jahr (3.12.2022) verwendet werden. Auch die Umwandlung in Gutscheine oder Spenden sowie die Rückerstattung des Eintrittsgeldes sind möglich.

Der öffentliche Vorverkauf zum Konzert am 5. Dezember beginnt am Samstag, den 27. November unter www.festspielhaus.de.

„Es ist uns wichtig, dass wir möglichst keinen geplanten Termin absagen oder verschieben“, wird Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa zitiert. Das kulturelle Angebot müsse gerade in diesen Tagen aufrecht erhalten werden, die Kultur habe in der Pandemie schon genug gelitten. „Wir möchten Besuchern und Künstlern eine möglichst hohe Planungssicherheit und ein sicheres Konzerterlebnis trotz der Lage bieten.“

Der Neustart des Vorverkaufs biete beides: mehr Abstände im gut belüfteten Saal ohne den Verzicht auf erstklassige Musik. Für weitere Veranstaltungen in der Adventszeit, zu Weihnachten und für das Silvesterprogramm des Festspielhauses sind nach Auskunft des Hauses noch Karten verfügbar.