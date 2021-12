Konzerte in der Region (unter Vorbehalt)

Donnerstag, 02. Dezember 2021 10:22 Von Christine Gehringer

(red.) Abgesagt ist der Klavierabend mit Lilya Zilberstein: Das Benefizkonzert für das Badische Konservatorium war für den morgigen Freitag im Konzerthaus vorgesehen.

Am Samstag, den 4.12. gibt es in der Reihe der „Karlsruher Meisterkonzerte“ um 15 Uhr ein Familienkonzert („Der Zauberladen“ von Ottorino Respighi) mit dem SWR Symphonieorchester im Konzerthaus Karlsruhe. Um 19.30 Uhr ist dort der Pianist Lars Vogt mit der Deutschen Radiophilharmonie und Werken von Mozart und Beethoven zu erleben. Bereits um 18 Uhr spielt der Bläserkreis der Christuskirche Karlsruhe „Advents- und Weihnachtslieder zum Mits(w)ingen“.

Ebenfalls um 18 Uhr gastiert im Festspielhaus Baden-Baden der Trompeter Gabor Boldoczki mit Werken unter dem Motto „Musik am Hofe des Sonnenkönigs“. Um 20 Uhr sind Mitglieder des SWR Symphonieorchesters mit einem Kammerkonzert im Museum Frieder Burda in Baden-Baden (Werke von unter anderem Alfred Schnittke und György Kurtag) zu hören.

Um 20 Uhr lädt die Klassische Philharmonie Bonn zum barocken Weihnachtskonzert in die Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Am Sonntag, den 5.12. gibt es in der Kirche St. Stephan ab 16 Uhr eine Orgelandacht mit Patrick Fritz-Benzing (Werke von Bruhns, Bach, Langlais). Um 17 Uhr ist an der Auferstehungskirche Rüppurr das Weihnachtsoratorium von Camille Saint Saens zu hören. Ein Oratorium der besonderen Art gibt es ebenfalls um 17 Uhr an der Lutherkirche Karlsruhe – und zwar unter dem Motto „Bach meets Jazz“. Das originale Weihnachtsoratorium von Bach (Teile I, III, VI) ist an der Evangelischen Stadtkirche um 17 Uhr und 19.30 Uhr zu hören.

Die Karlsruher Hemingway Lounge lädt ab 18 Uhr zu einem Abend unter dem Motto „Les Impressions Latins“.

Die Anmelderegularien entnehmen Sie bitte den Websites der jeweiligen Veranstalter. Hinweis: Die Löwenapotheke am Marktplatz (nahe der Stadtkirche) bietet am 5.12. zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr Corona-Schnelltests an.