Corona-Teststation am Staatstheater Karlsruhe

Donnerstag, 02. Dezember 2021 10:21 Von Christine Gehringer

(red.) Am heutigen Donnerstag, den 2. Dezember, wird im K. am Staatstheater Karlsruhe eine Corona-Teststation für alle Bürgerinnen und Bürger eröffnet. Das Staatstheater kooperiert dabei mit der Zentralapotheke. Es erfolgt keine Terminvergabe, die Nutzer des Angebots werden jedoch gebeten, für einen zügigen Ablauf die App PassGo herunterzuladen und vor ihrem Besuch bereits ihre Anschrift innerhalb der App auszufüllen. Außerdem ist der Personal-Ausweis oder Reisepass vorzuzeigen. Das Testergebnis wird anschließend digital übermittelt.

Die Teststation ist unabhängig vom Spielbetrieb des Staatstheaters zunächst täglich von 13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Ab dem Nikolaustag, dem 6.12., sollen die Öffnungszeiten auf 8.45 Uhr bis 19.45 Uhr an Werktagen erweitert werden. Aktuelle Informationen gibt es unter: www.zentral-apotheke.de und www.staatstheater.karlsruhe.de