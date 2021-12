Konzerte in der Region

Montag, 06. Dezember 2021 16:18 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 8.12. lädt die Karlsruher Hemingway um 19.30 Uhr zum Arienabend mit jungen Künstlern („Opera on tap“).

Am Donnerstag, den 9.12. sind an der Musikhochschule Karlsruhe Franziska Lee und Gryta Tatoryte mit einem Klavierabend zu hören. Auf dem Programm stehen Werke von Ravel, Debussy, Dutilleux und Poulenc; Beginn ist 19.30 Uhr (weitere Informationen und Termine auf der Website der Hochschule unter www.hfm-karlsruhe.de).

Eine Klaviernacht für die Freude des Badischen Landesmuseums gestalten am Freitag, den 10.12. um 19 Uhr Studierende der Musikhochschule Karlsruhe unter der Leitung von Sontraud Speidel im Gartensaal des Karlsruher Schlosses. Im Festspielhaus Baden-Baden gastieren ebenfalls am 10.12. (20 Uhr) Julia Fischer und das London Philharmonic Orchestra unter Vladimir Jurowski, auf dem Programm steht das Violinkonzert von Edward Elgar. Das „Quartett Bénazet“ (Mitglieder der Philharmonie Baden-Baden) spielt um 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden Werke von Beethoven.

Am Samstag, den 11.12. gastieren „Les Musiciens du Louvre“ unter Marc Minkowski mit Musik von Jean-Philippe Rameau im Festspielhaus Baden-Baden; Beginn ist 18 Uhr. Das Vocalensemble Rastatt (unter der Leitung von Holger Speck und mit Cynthia Oppermann, Harfe) ist um 19.30 Uhr mit adventlicher Chormusik aus Europa in der Kirche St. Alexander in Rastatt zu hören.

Am Sonntag, den 12.12. gastieren der Tölzer Knabenchor und Senta Berger mit einer „Europäischen Weihnacht“ im Festspielhaus Baden-Baden; Beginn ist 16 Uhr. Um 17 Uhr laden verschiedene Karlsruher Kirchen zur Adventsmusik: Alphörner und Orgel (mit Ana Stankovic, Martin Roos und Carmen Jauch) gibt es in der Evangelischen Stadtkirche, die Lutherkirche lädt zum Adventssingen mit Krippenspiel, die Auferstehungskirche Rüppur zum Konzert mit dem Blechbläserensemble BrassPur.