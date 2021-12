Termine in der Region

Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:01 Von Christine Gehringer

Am heutigen Mittwoch, den 15.12 lädt die Karlsruher Hemingway Lounge um 19.30 Uhr zum Arienabend "Opera on tap - Opernarien frisch gezapft" mit jungen Künstlern.

An der Musikhochschule Karlsruhe hat am Donnerstag, den 16.12. um 19.30 Uhr Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" Premiere (auch: Freitag, 17.12., 19.30 Uhr). Am 17.12. (19 Uhr) startet im Festspielhaus Baden-Baden das Gastspiel des Mariinsky Theaters unter Valery Gergiev. Für dieses Konzert - "Romeo und Julia" von Sergej Prokofiew - gibt es noch Karten; die Ballette sind dagegen ausverkauft.