Schola Heidelberg in der Stadtkirche Durlach

Mittwoch, 15. Dezember 2021 18:14 Von Christine Gehringer

(red.) Seit zwei Jahren gibt es an der Stadtkirche Durlach die Reihe „Kunst der Chormusik“, die ein besonderes Augenmerk auf verschiedene Vokalensembles legen will. Zu Gast waren bereits die „Philippine Madrigal Singers“, der Kammerchor „cantemus dresden“ oder das „Studio Vocale Karlsruhe“.

Am Samstag, den 18. Dezember ist ab 19.30 Uhr die „Schola Heidelberg“ zu hören: Das Programm reicht von den Anfängen der Mehrstimmigkeit bis zur Romantik; unter anderem sind das „Stabat mater“ von Josquin des Préz aus dem Jahr 1480 oder Charles Ives‘ Vertonung des 67. Psalms aus dem Jahr 1894 zu hören. Einige Werke aus der sehr frühen Zeit werden von einem Organetto (einer sehr kleinen, tragbaren Orgel) begleitet; es musiziert Veit Jacob Walter. Die Leitung hat Ekkehard Windrich.

Die Vokalsolisten der Schola Heidelberg sind Meister unterschiedlicher Stile und Vokaltechniken bis hin zu mikrotonaler Intonation, Stimm- und Atemgeräuschen. In ihrem Programmen treffen Werke des 16./17. und des 20./21. Jahrhunderts oft in ungehörter Weise aufeinander. Aus dieser intensiven Beziehung zur historischen Aufführungspraxis und zur zeitgenössischen Musik folgt eine neue Interpretationskultur. Das umfangreiche Repertoire entsteht im engen Austausch mit führenden Komponistinnen und Komponisten der Gegenwart.