Termine am Wochenende

Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:01 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 18.12. ist ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe die Württembergische Philharmonie Reutlingen mit Ilyes Boufadden-Adloff, Florin Grüter und Alexander Mayer (Oboe, Hackbrett, Leitung) in der Reihe „Karlsruher Meisterkonzerte“ zu hören. Unter dem Titel "Virtuoses zum Fest" steht Musik von Händel, Bach, Vivaldi, Cimarosa und Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm.

Ebenfalls um 19.30 Uhr gastiert in der Durlacher Stadtkirche die Schola Heidelberg in der Reihe "Kunst der Chormusik".

Um 20 Uhr musizieren in der Kirche St. Stephan das Athos Ensemble, der Stephanschor und das Karlsruher Barockorchester (Leitung: Patrick Fritz-Benzing) Bachs „Weihnachtsoratorium“ (Kantaten I und III).

Am Sonntag, den 19.12. feiert die Singschule Cantus Juvenum ihr 15jähriges Jubiläum mit einem Advents- und Weihnachtslieder-Singen in der Evangelischen Stadtkirche. Beginn ist 15 Uhr und 17 Uhr.

Um 16 Uhr ist in der Kirche St. Stephan nochmals Bachs „Weihnachtsoratorium“ zu hören. Ebenfalls um 16 Uhr musiziert im Schloss Ettlingen das Else Ensemble im Rahmen der SWR Schlosskonzerte. Auf dem Programm stehen Werke von Zdeněk Fibich und Robert Kahn (auch: 18.30 Uhr).

Um 17 Uhr gibt es in der Petrus-Jakobus-Kirche in Karlsruhe ein Weihnachtskonzert mit Colette Sternberg (Sopran), Yumiko Kuwahata (Mezzosopran), Makitaro Arima, (Bariton) und Reiko Emura (Klavier).