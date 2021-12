Staatsoper Stuttgart bietet kostenlose Live-Streams/ Wagners "Rheingold" am kommenden Sonntag

Freitag, 17. Dezember 2021 16:10 Von Christine Gehringer

(red.) „Große Oper ganz nah, ohne Abstand und ohne Maske“ verspricht die Staatsoper Stuttgart und möchte ihrem Publikum zusätzlich zu ihren Aufführungen im Opernhaus auch in der Spielzeit 2021/22 wieder kostenfreie Livestreams anbieten: Die Neuproduktion von Wagners Oper „Das Rheingold“, die Ende November in der Inszenierung von Stephan Kimmig im Opernhaus Premiere vor Publikum feierte, wird am kommenden Sonntag, den 19. Dezember ab 18 Uhr live auf der Webseite der Staatsoper Stuttgart (mit Untertiteln) übertragen. Daneben gibt es eine Einführung mit dem Produktionsdramaturgen Miron Hakenbeck vor Beginn. Parallel zum Stream wird das Team der Staatsoper in den sozialen Medien weitere Hintergrundinformationen veröffentlichen sowie die Fragen der Zuschauer beantworten.

Mit der „Walküre““, die im April 2022 in einer Neuinszenierung von drei verschiedenen Regieteams zur Aufführung kommt, soll auch der zweite Teil von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ noch in dieser Spielzeit im Internet gezeigt werden. Weiter geplant ist ein Livestream der Neuproduktionen von Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel in der Inszenierung von Axel Ranisch. Im Juni 2022 steht eine Online-Übertragung von Jules Massenets „Werther“ auf dem Programm – eine Neuproduktion von Felix Rothenhäusler aus der vergangenen Saison.

Johannes Lachermeier, Direktor Kommunikation der Staatsoper Stuttgart, sieht das Internet als „eine der wichtigsten Spielstätten der Staatsoper Stuttgart“, und dies nicht erst seit Corona. Über eine Million Aufrufe hätten die Angebote des Digitalprogramms seit März 2020 verzeichnet, und diese Linie soll auch während des regulären Spielbetriebs fortgeführt werden - „kostenlos und niederschwellig.“ Die genauen Daten für die einzelnen Livestreams werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle Streams sind verfügbar unter www.staatsoper-stuttgart.de/live.