Termine an Weihnachten

Dienstag, 21. Dezember 2021 12:57 Von Christine Gehringer

An Heiligabend, 24. 12. ist um 16 Uhr der Bachchor Karlsruhe unter Christian-Markus Raiser mit der „Weihnachtskantilene“ von Johann Friedrich Reichardt in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe bei einer musikalischen Christvesper zu hören (auch: 18 Uhr). Um 17 gestaltet der „Weihnachtschor" unter Peter Gortner die Christvesper an der Christuskirche. Um 18 Uhr sind die Lutherkantorei, dazu Vokal- und Instrumentalsolisten mit Auszügen aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ in der Lutherkirche Karlsruhe zu hören.

Am 25.12. wird um 17 Uhr ebenfalls an der Lutherkirche Telemanns Weihnachtskantate aufgeführt. Die Philharmonie Baden-Baden lädt um 17 Uhr zum Weihnachtskonzert mit Werken von Schubert, Mozart, Bottesini und Beethoven ins Kurhaus Baden-Baden (auch: 26.12., 17 Uhr).

Am 26.12. ist um 18 Uhr an der Christuskirche Karlsruhe Bachs „Weihnachtsoratorium“ (Teile I-III) zu hören.