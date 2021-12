Konzerte zum Jahreswechsel

Montag, 27. Dezember 2021 16:25 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 31.12. lädt die Philharmonie Baden-Baden zweimal zum Silvesterkonzert mit Werken unter anderem von Johann Strauß ins Kurhaus Baden-Baden. Beginn ist 16 Uhr und 18 Uhr. An der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe gibt es um 20 Uhr ein Konzert mit Irène Naegelin (Sopran) und Instrumentalsolisten. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Fasch und Janacek. Ebenfalls um 20 Uhr lädt die Christuskirche Karlsruhe zum Orgelkonzert mit Carsten Wiebusch, er spielt Werke von Débussy, Vièrne und Holst.

Am 1. Januar gestalten Rudi Scheck, Eckhard Schmidt (Trompete) und Christian-Markus Raiser (Orgel) ein festliches Neujahrskonzert an der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Mendelssohn, Franck und Manfredini; Beginn ist 17 Uhr.