Termine zum Wochenende

Dienstag, 04. Januar 2022 18:49 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 7. Januar gibt es ab 12.15 Uhr in der Kleinen Kirche Karlsruhe ein Mittagskonzert mit Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe. Zu hören ist Kammermusik für Blockflöten.

Am 8. Januar verabschiedet sich Max Deisenroth, Kantor der Kirche St. Bernhard in Karlsruhe, mit einem Orgelkonzert. Beginn ist 17 Uhr.

Am Sonntag, den 9. Januar ist im Rahmen der Ettlinger Schlosskonzerte das Duo Lionel und Demian Martin (Violoncello, Klavier) mit Werken von Beethoven, Prokofiew und Schostakowitsch zu hören. Beginn ist 16 Uhr und 18.30 Uhr im Asamsaal.