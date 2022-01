Konzerte in Karlsruhe

Montag, 10. Januar 2022 18:45 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 12. Januar lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Opernabend mit jungen Künstlern ("Opera on tap"). Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls um 19.30 Uhr ist der Kammerchor der Musikhochschule Karlsruhe (Leitung: Matthias Beckert) mit Musik von Hugo Distler, Herbert Howell und César Franck in der Evangelischen Stadtkirche zu hören.

Die Musikhochschule Karlsruhe präsentiert zur gleichen Zeit Kammermusik des "Odenwälder Mozart" Joseph Martin Kraus (Konzept: Dmitri Dichtiar).

Am Sonntag, den 16. Januar ist ab 11 Uhr das Fauré-Quartett im Rahmen eines Meisterkurses mit Werken von Beethoven und Fauré an der Musikhochschule Karlsruhe zu hören. Gleich drei Konzerte gibt die Kammerphilharmonie Karlsruhe an der Christuskirche Karlsruhe: "Große Meister im Taschenformat" heißt es um 16 Uhr, 18.30 Uhr und um 19 Uhr. Dabei tritt die Kammerphilharmonie in kleineren Besetzungen auf.

Um 17 Uhr gastiert Kay Johannsen, Kantor der Stiftskirche Stuttgart, mit Musik von Bach und Improvisationen an der Durlacher Stadtkirche. Um 18 Uhr ist das "Trio Credo" in der Reihe "Junge Klassik" in der Karlsruher Hemingway Lounge zu hören.

(Weitere Hinweise gibt es auf den Websiten der jeweiligen Veranstalter).