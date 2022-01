Konzerte in der Region

Dienstag, 18. Januar 2022 18:21 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 19. Januar sind in der Evangelischen Stadtkirche Bach-Kantaten mit Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe zu hören. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am 21. Januar lädt die Musikhochschule im Rahmen eines Solistenexamens zum Konzert unter dem Motto "Ballade und Romanze" - zu hören ist Vokalmusik unter anderem von Débussy, Loewe, Wolf und Rihm; Beginn ist 20 Uhr. Ebenfalls um 20 Uhr gibt es im Musentempel Karlsruhe in der Reihe "gesang+" (Konzept: Sophie Sauter) ein Konzert mit Liedern von Schubert und Jazz-Songs zum Thema "Wasser".

Die Philharmonie Baden-Baden ist am 21. Januar (20 Uhr) im Rahmen eines Sinfoniekonzerts mit Werken von Noam Sheriff, Haydn und Beethoven zu hören. Solist und Dirigent ist der Geiger Kolja Blacher.

Ebenfalls am 21. Januar um 20 Uhr laden die "Bruchsaler Schlosskonzerte" zum Klavierabend mit Sophie Pacini; auf dem Programm stehen Werke von Chopin, Liszt und Schumann.