Termine am Wochenende

Freitag, 21. Januar 2022 10:13 Von Christine Gehringer

Am morgigen Samstag, den 22. Januar stellen sich ab 10 Uhr im Velte-Saal der Musikhochschule Karlsruhe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Händel-Jugendwettbewerbs vor. Um 11.30 Uhr ist die Violinklasse von Laurent Albrecht Breuninger in der Hemingway Lounge in Karlsruhe zu hören.

Am Sonntag, den 23. Januar sind die Preisträger des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" zu hören: Beginn ist 11 Uhr im Velte-Saal der Musikhochschule.