"Take-Over"-Festival startet nächste Woche in Baden-Baden

Montag, 24. Januar 2022 17:25 Von Christine Gehringer

(red.) Am 4. Februar erlebt das Festival „Takeover“ sein Debüt: Dann nämlich sollen junge Erwachsene das Festspielhaus Baden-Baden übernehmen und es laut einer Pressemitteilung in ein „Kultur-Labor“ verwandeln. Dabei wird bis Sonntag, den 6. Februar probiert, gespielt, gedacht und diskutiert – und zwar jenseits der traditionellen Schranken zwischen Künstlern, Publikum und Festivalmachern.

Zum Programm gehört eine Samba-Arena mit dem dänischen „Uppercut Dance Theater“ am 5. Februar um 20 Uhr und am 6. Februar um 12 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker des SWR-Symphonieorchesters sind einmal nicht auf der großen Festspielhausbühne, sondern ganz nah zu erleben: An außergewöhnlichen Orten in ganz Baden-Baden wird für exakt einen Zuhörer gespielt. Die Schlagzeuger des SWR Symphonieorchesters werden indessen in die Schule geschickt: Am 5. Februar um 12 Uhr spielen sie in der Aula des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums Steve Reichs Meisterwerk der Minimal Music, „Drumming“.

Daneben bieten die Takeover-Workshops die Möglichkeit, sich einmal im „geschützten Raum“ ausprobieren – als Schauspieler, Naturklangforscher, als Tänzer oder Puppenspieler mit den einzelnen Künstlern und Ensembles. Ausgewählte Workshops können auch einzeln gebucht werden, weitere Informationen gibt es auf www.takeover-festival.de.

Während des gesamten Festivals ist das Foyer des Festspielhauses geöffnet, die Gastronomie des AIDA-Restaurants bietet zudem "Festival-Food" (u.a. Burger, Bowls) an. Auch eine Takeover-Lounge gibt es: Sie ist Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr für Teilnehmer und Interessierte geöffnet und unter 2 G plus-Bedingungen frei zugänglich.

In den vollen Genuss der Konzerte, Workshops und Aktionen kommt man mit einem Festivalpass, der an allen drei Festivaltagen gültig ist. Die Konzerte und Workshops sind auch einzeln auf der Festivalseite sowie beim Ticketing des Festspielhauses buchbar.