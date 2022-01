Termine in Karlsruhe

Montag, 24. Januar 2022 18:29 Von Christine Gehringer

Die "Musikplauderei" am Mittwoch, den 26. Januar. um 19.30 Uhr in der Karlsruher Hemingway Lounge (mit Hans Hachmann, Thomas Seedorf und jungen Künstlern) hat die menschliche Stimme zum Thema: "Der Tenor ist bass erstaunt, dass der Sopran alt wird" lautet das Motto.

Am Sonntag, den 30. Januar gastiert der Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius mit Werken von u. a. Bach, Mahler Strauss und Schönberg in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Konzert mit Ani Aghabekyan (Violine) und Shogher Hoveyan (Klavier) unter dem Motto "Unsere armenische Frauenseele". Um 19.30 Uhr ist im Konzerthaus Karlsruhe in der Reihe "Karlsruher Meisterkonzerte" der Trompeter Reinhold Friedrich mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie zu hören. Auf dem Programm steht Musik "Von Salzburg bis Jerewan".