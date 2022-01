Festspielhaus Baden-Baden bietet mehr Plätze an

Donnerstag, 27. Januar 2022 22:53 Von Christine Gehringer

(red.) Das Festspielhaus Baden-Baden reagiert kurzfristig auf die neue Corona-Landesverordnung und bietet für die Konzerte am Wochenende – am 29. und 30. Januar - wieder Plätze an. Sowohl für die Aufführung der zweiten Sinfonie von Gustav Mahler, der „Auferstehungssinfonie“ mit den Bamberger Sinfonikern am Samstag, den 29. Januar sowie für den Wagner-Loriot-Abend mit Jan-Josef Liefers und der Staatskapelle Weimar am Sonntag, den 30. Januar sind wieder Eintrittskarten im Verkauf.

„Auch wenn wir erst vor kurzer Zeit Besucherinnen und Besucher ausgeladen haben, möchten wir auf die neuen Möglichkeiten für Kulturveranstalter reagieren“, wird Intendant Benedikt Stampa in einer Mitteilung des Hauses zitiert. Die ab 28. Januar 2022 geltende neue Landesverordnung ermöglicht bis zu 1250 Besucher im Festspielhaus Baden-Baden. Bisher lag die Obergrenze bei 500 Besucherinnen und Besucher.