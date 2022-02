Orgelkonzert und Kantate

Donnerstag, 03. Februar 2022 19:08 Von Christine Gehringer

Im Rahmen des Tagungswochenendes der Evangelischen Akademie Herrenalb gibt es am 5. Februar ein Orgelkonzert mit Michael Kaufmann und Christian-Markus Raiser in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Beginn ist 19 Uhr. Ebenfalls in diesem Rahmen ist am Sonntag, den 6. Februar ab 10.30 Uhr die Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ während des Gottesdienstes zu hören. Mitwirkende sind Katrin Müller, Sopran, und Daniel Wimmer, Trompete, dazu Mitglieder der Camerata2000. Beide Veranstaltungen werden auch online über den Youtube-Kanal der Stadtkirche übertragen.