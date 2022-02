Toccarion Baden-Baden sucht Mitwirkende für Hörspiel

Donnerstag, 03. Februar 2022 19:52 Von Christine Gehringer

(red.) Das TOCCARION Baden-Baden lädt zur Hörspielproduktion vom 21. bis 23. Februar und sucht dafür Mitwirkende: Gemeinsam mit Ohrenspitzer e.V. soll ein Hörspiel zu den Abenteuern der beiden Musikmäuse Tocci und Rio produziert werden. Hierbei können Kinder und Erwachsene mitmachen. Das Hörspiel wird im Rahmen einer Workshopreihe im TOCCARION am 21., 22. und 23. Februar 2022 (jeweils von 15-17 Uhr) mit professioneller Ausstattung und unter Anleitung einer Medienpädagogin produziert. Die Teilnahme ist kostenlos und wird mit Gutscheinen für einen erneuten Besuch im TOCCARION belohnt. Anschließend ist das Hörspiel auf den digitalen Kanälen von Ohrenspitzer e.V. und dem TOCCARION zu erleben.

Gesucht werden: zwei erwachsene Erzähler, zwei Kinder, die die Mäuse sprechen und eine Gruppe von Kindern, die dazu eine Geräuschkulisse erfinden und einspielen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Verfügbarkeit an allen drei Aufnahmetagen, wer eine Sprecherrolle übernehmen möchte, sollte zudem lesen können.

Interessierte werden gebeten, eine e-Mail mit einem kurzen Steckbrief über sich selbst, der gewünschten Rolle oder das Interesse an der Mitarbeit im "Geräusche-Team" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden. Wer eine der Sprechrollen übernehmen möchte, sollte zudem eine kleine Sprechprobe mitschicken. Als Text eignet sich ein Auszug aus der Musikmäusegeschichte, die auf der Webseite des TOCCARION zu finden ist. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 16. Februar 2022.