Konzerte in Karlsruhe

Dienstag, 08. Februar 2022 17:32 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 9. Februar lädt die Hemingway Lounge Karlsruhe zu einem Opernabend mit jungen Künstlern („Opera on tap“). Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Samstag, den 12. Februar gastiert die Klassische Philharmonie Bonn mit Werken von Wagner, Lebrun und Mozart um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Am Sonntag, den 13. Februar ist im Rahmen der „Stunde der Kirchenmusik“ an der Karlsruher Christuskirche der Kammerchor der Musikhochschule Mannheim zu Gast. Beginn ist 18 Uhr. Zur selben Zeit ist in der Karlsruher Hemingway Lounge ein Konzert mit der Musikerfamilie Uhde (sechs Streicherinnen und Streicher, dazu Pianist Michael Uhde) zu erleben.