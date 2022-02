Orgelkonzert "Heiter bis rauschend" in der Durlacher Stadtkirche - erstmals mit Kartenverkauf und Livestream

Mittwoch, 16. Februar 2022 15:52 Von Christine Gehringer

(red.) Beim traditionellen Durlacher Orgelkonzert zu Fasching („Heiter bis rauschend“) geht Johannes Blomenkamp am 26. Februar in der Stadtkirche Durlach (ab 20 Uhr) der Frage nach, was denn Händels Feuerwerksmusik mit Bachs Kaffeewasser zu tun hat und ob in Smetanas „Moldau“ auch der Schwan von Saint-Saëns schwimmt.

Das Thema „Feuer und Wasser“ war bereits für das letzte Jahr geplant und ist als „musikalische Gratulation" an die Freiwillige Feuerwehr Durlach gedacht, die 2021 ihr 175-jähriges Jubiläum feierte.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Normalerweise ist der Eintritt zu diesem Konzert frei. Aus Platzgründen, so teilte die Stadtkirche mit, habe man sich jedoch entschieden, in diesem Jahr die Plätze im Vorhinein zu vergeben – gegen einen günstigen Betrag. Außerdem soll bei diesem Konzert erstmals ein Livestream angeboten werden, damit auch diejenigen zuhören können, die keinen Platz mehr bekommen. Den Livestream und den den Vorverkauf gibt es unter durlacher-kantorei.de/heiterbisrauschend