Konzerte in der Region

Mittwoch, 16. Februar 2022 16:33 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 18. Februar lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Werken von Bruch und Borodin ins Kurhaus Karlsruhe. Die Leitung hat Ramon Tebar; Beginn ist 20 Uhr.

Am Samstag, den 19. Februar gastiert im Festspielhaus Baden-Baden das Rotterdam Philharmonic Orchestra. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn und Mozart; Solist ist Lahav Shani (Klavier), der auch die Leitung übernimmt. Beginn ist 18 Uhr.

Um 19 Uhr heißt es in der Lutherkirche Karlsruhe: „Was hat sich denn der Bach dabei gedacht?“ Hierbei gibt es Musik und Theologie zur Kantate BWV 18 („Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“) mit Martin Mautner aus Heidelberg und mit Musik der Lutherana.

In der Reihe der Karlsruher Meisterkonzerte gastiert der Pianist Bernd Glemser gemeinsam mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Garry Walker im Konzerthaus Karlsruhe. Auf dem Programm stehen Werke russischer Komponisten, Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Sonntag, den 20. Februar ist der Pianist Arcadi Volodos mit Werken von Schubert und Schumann im Festspielhaus Baden-Baden zu hören. Beginn ist 17 Uhr.

(Beachten Sie auch das Programm der Karlsruher Händel-Festspiele, die am 18. Februar beginnen. Programm und Tickets über die Website des Staatstheaters).