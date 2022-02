Termine zum Wochenende

Mittwoch, 23. Februar 2022 17:54 Von Christine Gehringer

Das Duo Ambarzumjan (Klarinette, Klavier) ist am Freitag, den 25.02. um 19 Uhr im Musentempel Karlsruhe zu hören (Informationen und Reservierung wegen begrenztem Platzangebot: www.neustart-konzerte.de). Um 20 Uhr ist bei den Bruchsaler Schlosskonzerten das Duo Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran) und Anastasia Grishutina (Klavier) zu Gast.

Am Samstag, den 26.02. laden die Karlsruher Musikwissenschaftler Hartmut Becker und Joachim Draheim zu musikalischen Faschingsschwänken ins Kaffeehaus Schmidt. Beginn ist 10.30 Uhr.

Um 19.30 Uhr gibt es in der Christuskirche Karlsruhe ein barockes Konzert mit Reinhold Friedrich und Studierenden unter dem Motto „Venedigs Glanz und Gloria“. Ein närrisches Orgelkonzert („Heiter bis rauschend“) ist ab 20 Uhr in der Stadtkirche Durlach zu hören (Karten werden im Voraus vergeben, ein Live-Stream ist vorgesehen). Das KIT Sinfonieorchester lädt ebenfalls ab 20 Uhr ins Konzerthaus Karlsruhe zu einem Abend unter dem Motto „Von Paris bis New York“ mit Musik von Debussy, Gershwin u.a. (mit Live-Stream).

Am Sonntag, den 27.02. gibt Carsten Wiebusch ab 18 Uhr ein Orgelkonzert zum Thema „César Franck und die Deutschen“ in der Christuskirche Karlsruhe. (Beachten Sie bitte auch das Programm der Händel-Festspiele auf der Website des Staatstheaters Karlsruhe).