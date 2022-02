Termine in Karlsruhe

Montag, 28. Februar 2022 18:57 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 2. März lädt die Hemingway Lounge in Karlsruhe zur Musik-Plauderei unter dem Titel „Mozart, letzte Höhe der Kunst – Paul Klee und die Musik“. Der langjährige SWR2-Musikredakteur Hans Hachmann versucht, sich im Gespräch mit dem Kunsthistoriker und Autor Hans-Jürgen Buderer diesem Thema zu nähern; dazu ist Musik von Mozart und Bach zu hören. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Donnerstag, den 3. März gibt es um 19 Uhr ein mittelalterliches Konzert im Literaturhaus im Prinz-Max-Palais: Hierzu lädt das Centre Culturel Franco-Allemande im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Amour fou“ (Liebesdichtung im europäischen Mittelalter). Den Abend gestaltet das Ensemble „Alla Francesca“, das sich den Liedern und der Instrumentalmusik zwischen dem 11. und dem frühen 16. Jahrhundert widmet. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .