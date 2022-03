Termine am Wochenende

Freitag, 04. März 2022 10:35 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 5. März gastieren die Wiener Symphoniker und die Geigerin Vilde Frang mit Werken von Beethoven im Festspielhaus Baden-Baden. Beginn ist 18 Uhr.

Am Sonntag, den 6. März gibt es um 11 Uhr eine Matinee mit Johan Delane (Violine) und Nicola Eimer (Klavier) im Festspielhaus Baden-Baden. Um 11.30 Uhr sind im Kleinen Haus des Karlsruher Staatstheaters die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ zu hören.

Um 16 Uhr gibt es im Rahmen der Ettlinger Schlosskonzerte ein barockes Konzert mit Eva Zaicik (Mezzosopran) und „Le Consort“ (auch:18.30 Uhr). Um 17 Uhr spielt das Orpheus Klaviertrio (Hubert und Gisela Heitz, Diethart Sandmann) in der Auferstehungskirche Karlsruhe-Rüppurr. Ebenfalls um 17 Uhr gibt Patrick Fritz -Benzing in der Kirche St. Stephan ein Orgelkonzert zur Fastenzeit. Um 18.30 Uhr ist die Mezzosopranistin Felizitas Brunke mit einem Chansonabend in der Karlsruher Tabou Lounge zu hören.