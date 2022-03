Osterfestspiele: Konzert mit Anna Netrebko in Baden-Baden abgesagt/ Elena Bezgodkova für Asmik Grigorian

Freitag, 04. März 2022 14:27 Von Christine Gehringer

(red.) Anna Netrebko wird nicht bei den Osterfestspielen Baden-Baden 2022 singen. Dies teilte das Festspielhaus Baden-Baden heute mit. Die Vereinbarung mit der Künstlerin sei „einvernehmlich“ erfolgt. Die Entwicklungen rund um ihre Person mache einen Auftritt im Rahmen der Osterfestspiele nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung.

Verschiedene Opernhäuser haben die Zusammenarbeit mit der Sopranistin inzwischen auf Eis gelegt; die Künstlerin hatte zuletzt selbst angekündigt, sich „bis auf Weiteres“ aus dem Konzertleben zurückzuziehen.

Für das mit den Berliner Philharmonikern geplante Konzert am 13. April suchen Intendant und Orchester nun nach einer anderen Lösung. Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa betonte indessen, dass man „die russische Musik nicht missen“ wolle. Alle Besucherinnen und Besucher, die bereits Karten für das Konzert gekauft hatten, werden individuell angeschrieben und über ihre Möglichkeiten informiert.

Im Festspielhaus Baden-Baden haben inzwischen die Proben zur Neuinszenierung der Oper „Pique Dame“ begonnen. Tschaikowskys Komposition auf der Grundlage einer Erzählung von Alexander Puschkin ist das zentrale Werk der Osterfestspiele 2022 und wird von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Kirill Petrenko viermal zwischen dem 9. und 18. April zu sehen sein.

„Nach zwei Jahren Pandemie soll mit dieser Oper das internationale Festival-Leben wieder glanzvoll beginnen. Es ist uns ein Anliegen, gerade in der aktuellen Situation die Bedeutung dieses Meisterwerks russischer Opernkunst unter Beweis zu stellen und die dramatische Geschichte im friedlichen Miteinander von Künstlerinnen und Künstlern vieler Nationen zu erzählen,“ wird Stampa weiterhin zitiert. An der großen Opernproduktion arbeiten unter anderem Menschen aus Russland, der Slowakei, Armenien, Deutschland, Frankreich und Italien nun mehrere Wochen in Baden-Baden zusammen.

Aus gesundheitlichen Gründen musste die litauische Sopranistin Asmik Grigorian derweil ihre Mitwirkung absagen. Für Asmik Grigorian wird Elena Bezgodkova die Partie der Lisa in „Pique Dame“ übernehmen.

