Termine in Karlsruhe

Dienstag, 08. März 2022 19:00 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 9.3. lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zu einem Konzert mit jungen Künstlern unter dem Motto: „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Donnerstag, den 10.3. gastiert die junge Pianistin Anna Khomichko mit einem Programm unter dem Titel „Canzona serenata“ im Konzerthaus Karlsruhe. Die Werke verbinden das Schaffen dreier russischer Komponisten: Nikolai Medtner, Alexander Skrjabin und Sergej Rachmaninoff. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 11.3. ist in der Christuskirche Karlsruhe um 20 Uhr ein Konzert ("When light returns") mit dem schwedischen Jazzpianisten Martin Tingvall zu hören. Ebenfalls um 20 Uhr gibt das Aleph Gitarrenquartett im ZKM Karlsruhe ein Online-Konzert im Livestream.