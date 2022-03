Benefizkonzerte für die Ukraine

Montag, 14. März 2022 16:03 Von Christine Gehringer

(red.) Ein Konzert für die Ukraine veranstaltet am Mittwoch, den 16. März das Kantorat der Evangelischen Stadtkirche in Zusammenarbeit mit der Karlsruher Musikhochschule. Beginn ist 19 Uhr in der kleinen Kirche. Den Abend gestalten Yoerae Kim und Lara Eberitzsch, Violine, und Nargiza Alimova, Klavier; auf dem Programm stehen Sarasates „Zigeunerweisen“, Vivaldis „Winter“ und Sonaten von Schubert und Strauss. Die 11jährige Lara Eberitzsch, eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums, spielt dazu ein Werk eines ukrainischen Komponisten. Die Spenden kommen der Katastrophenhilfe der Diakonie und damit den Opfern des Krieges zugute.

Auch das Staatstheater lädt gemeinsam mit dem Rotary Club Karlsruhe-Fächerstadt und dem Rotary-Sozialverein am Sonntag, den 20. März um 11 Uhr zur Benefiz-Matinee mit Musikern, Schauspielern und Tänzern sowie dem Staatsopernchor. Das Programm soll, so heißt es in der Mitteilung, „dem Wunsch nach Frieden, Solidarität und Freiheit Ausdruck verleihen“.