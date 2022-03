Termine am Wochenende

Mittwoch, 16. März 2022 16:35 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 18.3. lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Kolja Blacher und Pavel Baleff (Violine/ Leitung). Auf dem Programm stehen Werke von Reger, Prokofjev, Glasunov. Beginn ist 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden.

Am Samstag, den 19.3. gibt es im Kaffeehaus Schmidt ab 10.30 Uhr einen Vortrag mit den Musikwissenschaftlern Joachim Draheim und Hartmut Becker zum 200. Geburtstag des Komponisten und Musik-Schriftstellers E.T.A. Hoffmann.

Das Konservatorium Karlsruhe lädt um 17 Uhr und um 19 Uhr zu einem Lehrerkonzert unter dem Motto "Four & more" (von 4 bis 16 Händen) zu Gunsten eines neuen Konzertflügels, mit Werken von Milhaud, Schubert, Arutjunjan, Babadjanjan, Brahms, Rachmaninoff, Ravel.

Ebenfalls um 19 Uhr sind junge Solistinnen und Solisten der Lutherkantorei gemeinsam mit dem Waldstadt-Kammerorchester in der Lutherkirche Karlsruhe zu hören.

Am Sonntag, den 20.3. ist der KIT Konzertchor in der Evangelischen Stadtkirche mit Mendelssohns „Paulus“ und der Kammerphilharmonie Karlsruhe zu hören. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr ist die Durlacher Kantorei in der Stadtkirche Durlach mit Musik von Bach, Brahms und Rheinberger zu erleben. Ebenfalls um 18 Uhr lädt die Waldenserkirche Palmbach zu einem Konzert mit dem Titel "Warum so dunkle Flammen?" Zu hören ist Vokalmusik von Fauré, Mahler, Mendelssohn.