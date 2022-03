Staatstheater Karlsruhe: Absage "Barbier von Sevilla"

Mittwoch, 16. März 2022 17:34 Von Christine Gehringer

(red.) Weiterhin sind Theater und Konzertveranstalter von kurzfristigen Absagen aufgrund der Corona-Pandemie betroffen: Nun trifft es Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“, die eigentlich am 26. März in Karlsruhe ihre Premiere hätte feiern sollen. „Aufgrund zahlreicher Personalausfälle in diversen Abteilungen und Gewerken“ konnte die Produktion jedoch „trotz aller Anstrengungen“ nicht fertiggestellt werden, teilte das Staatstheater heute mit. „Schweren Herzens“ müssten deshalb alle Vorstellungen abgesagt werden. Man sei an einem Punkt angelangt, „an dem Personalausfälle nicht mehr kompensiert werden können, um kommende Woche die Premiere auf die Bühne zu bringen, die die Voraussetzung für alle weiteren Termine wäre,“ heißt es in der Mitteilung weiter. Für das Premierenpublikum würden die Karten automatisch storniert und ein virtueller Gutschein auf dem Kundenkonto hinterlegt. Ob man an den anderen Terminen eine Ersatzvorstellung ansetzen könne, werde derzeit geprüft.