Termine in der Region

Montag, 21. März 2022 18:14 Von Christine Gehringer

Am Donnerstag, den 24. März lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zu einem Abend mit Klassik und Jazz („Salted Caramel“); es spielen Simon Höfele (Trompete) und Frank Dupree (Klavier). Beginn ist 20 Uhr. Ebenfalls um 20 Uhr gastiert das renommierte britische Vokalensemble „Voces8“ in der Christuskirche Karlsruhe.

Am Freitag, den 25. März ist im Rahmen der Reihe „Rendezvous Classique“ die Sopranistin Natalie Karl gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden und jungen Dirigenten der Musikhochschule Zürich im Kurhaus zu hören. Beginn ist 16 Uhr.

Um 20 Uhr gastiert im Schloss Bruchsal das Cuarteto Quiroga mit dem Gitarristen Pepe Romero. Auf dem Programm stehen Werke von Ginastera und Boccherini.