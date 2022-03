Termine am Wochenende

Donnerstag, 24. März 2022 17:34 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 26. März ist ab 19 Uhr der Frankfurter Kammerchor mit Werken von unter anderem Monteverdi und Schütz in der Christuskirche Karlsruhe zu hören.

Ebenfalls um 19 Uhr lädt die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe zum Passionskonzert mit dem Ensemble Serene Destination und Julia Obert, Clara-Sophie Bertram, Christian-Markus Raiser. (Sopran/ Mezzosopran/ Leitung). Unter dem Motto "Wirbel der Zeit" sind Werke von Pergolesi (Stabat Mater) und Jovanovic (Echo of The Irrevocable, Vortex) zu hören.

Raritäten des Barock gibt es ab 20 Uhr in der Stadtkirche Durlach mit Sophie Sauter (Sopran), Dietlind Mayer (Barockvioline), Dmitri Dichtiar (Barockcello) und Flóra Fábri (Cembalo); zu hören ist Passionsmusik von Händel, Caldara, Keiser.

Am Sonntag, den 27. März ist in der Friedenskirche in Karlsruhe-Weiherfeld um 16 Uhr und um 18 Uhr Prokofiews „Peter und der Wolf“ zu hören. Mitwirkende sind das Notos-Quintett und Malika Reyad (Erzählerin).

Um 17 Uhr ist in der Kirche St. Stephan in Karlsruhe Händels „Messias“ zu erleben; es musizieren die Kammerphilharmonie Karlsruhe, der Stephanschor und Vokalsolisten unter der Leitung von Patrick Fritz-Benzing.

Im Festspielhaus Baden-Baden gastieren Diana Damrau, Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch mit einem Liederabend; auf dem Programm stehen romantische Liebeslieder von Schumann und Brahms. Beginn ist 18 Uhr.