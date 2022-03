Osterfestspiele Baden-Baden: Festival Lounge als ein Schwerpunkt

Freitag, 25. März 2022 17:35 Von Christine Gehringer

(red.) Neben dem musikalischen Programm liegt bei den Osterfestspielen in Baden-Baden ebenso ein Schwerpunkt auf der „Festival Lounge“ als Treffpunkt für den kulturellen Austausch: Das Kurhaus werde ein dabei „wichtiges zweites Zentrum“, teilte das Festspielhaus Baden-Baden mit.

In der stilvollen Bel Étage des Kurhauses ist die Festival Lounge vom 9. bis 18. April in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet (am Eröffnungstag, am 9. April, ab 14.30 Uhr). Neben Speisen und Getränken gibt es Informationen, eine Ausstellung und dazu ein Begleitprogramm.

An Vorstellungstagen können Interessierte dort ab 11 Uhr Vorträge zur Veranstaltung des jeweiligen Abends besuchen; begleitend zur Oper „Pique Dame“ ist eine multimediale Ausstellung unter dem Motto „Liebe. Sucht. Glück“ zu sehen. Für dieses Kooperationsprojekt der Berliner Philharmoniker und des Festspielhauses Baden-Baden in Zusammenarbeit mit der START-Stiftung haben sich 60 Jugendliche künstlerisch mit der Oper „Pique Dame“ auseinandergesetzt; sie präsentieren Fotos, Videos und Slam-Texte.

Am Montag, den 11. April lädt die Lounge ab 15 Uhr erstmals zum „Baden-Badener Salon“ mit dem Philosophen Peter Sloterdijk zum Thema: „Rettet die Oper! Über die Unmöglichkeit im Jetzt“. Dabei beleuchten Künstler, Journalisten und Wissenschaftler ein zentrales Thema der Festspiele im Dialog mit dem Publikum. Das neue Format folgt der Erinnerung an eine Zeit, als in Baden-Baden fast täglich in die Salons der Hotels und Privatvillen geladen wurde, wenn sich im Sommer dort Gäste aus ganz Europa einfanden.

Weitere Veranstaltungen der Festival Lounge sind beispielsweise Diskussionen mit jungen Menschen aus den Bereichen Inklusion, Integration und Diversität. Darüber hinaus geht man der Frage nach, ob man sich in diese Welt angesichts solcher Probleme wie Klimawandel, Pandemie und Autokratie „noch verlieben“ kann. Das detaillierte Programm der Lounge gibt es unter www.osterfestspiele.de