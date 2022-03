Vocalensemble Rastatt: Öffentliche Generalprobe als Benefiz-Aktion

Samstag, 26. März 2022 13:24 Von Christine Gehringer

Das Vocalensemble Rastatt bereitet sich unter der Leitung von Holger Speck derzeit auf einen Konzertabend beim "Heidelberger Frühling" vor und möchte diese Gelegenheit zu einer öffentlichen Generalprobe samt Spenden-Aktion nutzen: Am Mittwoch, den 30. März sind ab 18.30 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe zwei Motetten von Johann Sebastian Bach ("Komm, Jesu, komm" und "Singet dem Herrn ein neues Lied") zu hören. Die Spenden dieses Abends gehen über die Aktion „Deutschland hilft“ an die Ukraine.