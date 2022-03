Termine am Wochenende

Mittwoch, 30. März 2022 15:31 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 1. April lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Werken von unter anderem Strauss und Bruckner. Beginn ist 20 Uhr im Kurhaus.

Zu einem Passionskonzert in die Lutherkirche Karlsruhe laden am Samstag, den 2. April (19 Uhr) die Lutherana Karlsruhe und Capriccio Fridericiana, dazu Vokal- & Instrumentalsolisten unter der Leitung von Dorothea Lehmann-Horsch. Zu hören sind Werke von Haydn ("Stabat mater") und Telemann ("Siehe, das ist Gottes Lamm").

Ebenfalls ab 19 Uhr sind das Ensemble cantiKA nova und Instrumentalisten (Leitung: Stefan Fritz) mit Monteverdi („Missa a 4 voci da capella“) und Ola Gjeilo („Ubi caritas“) in der Kirche St. Bonifatius in Karlsruhe zu hören.

Am Sonntag, den 3. April steht im Alten Ratssaal Baden-Baden (11 Uhr) vierhändige Klaviermusik der Romantik auf dem Programm (Konzept: Joachim Draheim).

Um 16 Uhr gastiert das Signum Quartett im Rahmen der Ettlinger Schlosskonzerte mit Werken von u.a. Schubert und Brahms (auch: 18.30 Uhr). Um 18 Uhr gestaltet Carsten Wiebusch in der Christuskirche Karlsruhe ein Orgelkonzert unter dem Titel „César Franck & Friends“. Ebenfalls um 18 Uhr ist der CoroPiccolo in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe mit einem Konzert unter dem Titel „Näme ich Flügel der Morgenröte“ zu hören, auf dem Programm stehen Psalmvertonungen.

In der Lutherkirche Bruchsal ist ab 18 Uhr die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit dem Kammerchor Bruchsal zu hören.