Termine in Karlsruhe

Dienstag, 05. April 2022 20:59 Von Christine Gehringer

Unter dem Titel „Baroque meets Jazz“ gibt es am morgigen Mittwoch, den 6. April einen Abend mit dem Gottesauer Ensemble und der Jazz-Formation "Andreas Schäfer Collective". Beginn ist 20 Uhr im Musentempel Karlsruhe.

Am Freitag, den 8. April sind das Kammerensemble Karlsruhe und der Grötzinger Kammerchor mit Lesungen, Chor- und Instrumentalmusik zur Passion (Werke von u.a. Bach und Mendelssohn) in der evangelischen Kirche Grötzingen zu hören. Beginn ist 20 Uhr.