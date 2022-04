Termine am Wochenende

Freitag, 08. April 2022 11:29 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 9. April starten um 18 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden die Osterfestspiele mit Tschaikowskys Oper „Pique Dame“ (weitere Informationen und Termine unter www.osterfestspiele.de).

Um 20 Uhr spielt das Busch-Kollegium – eigentlich ein klassischen Ensemble – Musik von Frank Zappa im Kulturzentrum Tempel (auch: Sonntag, 10. April, 18.30 Uhr im Kirchl in Obertsrot).

Am Palmsonntag, den 10. April gibt es in der Kirche St. Stephan um 17 Uhr ein Passionskonzert: Chiara Borlenghi und Patrick Fritz-Benzing (Violoncello, Orgel) spielen Werke von Bach, Rheinberger, Saint-Saëns u.a. Ebenfalls um 17 Uhr ist an der Auferstehungskirche Rüppurr die Markus-Passion (Fragment) von Johann Sebastian Bach unter der Leitung von Dieter Cramer zu hören (Rezitative und Turbae von Reinhard Keiser).

Um 18 gibt es in der Hemingway Lounge in der Reihe „Junge Klassik“ einen Abend unter dem Motto „Femme Fatale“ (u.a. mit der Mezzosopranistin Felicitas Brunke, CD-Pre-Release).