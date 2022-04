Sonderkonzert der Weingartner Musiktage am Wochenende zum 1. Mai: Vorverkauf hat begonnen

Dienstag, 12. April 2022 20:02 Von Christine Gehringer

(red.) Im Rahmen der Gartentage der Firma „Roland Stärk Landschaftsbau“ in Weingarten gibt es im Gewächshaus am Wochenende des 30.04. und 1.05. jeweils ein Sonderkonzert der "Weingartner Musiktage": Geplant waren diese bereits für das 40-jährige Jubiläum im Jahr 2020.

Am Samstagabend, 30. April um 20 Uhr, sind „Sistergold“ zu Gast: Vier Frauen, die schon 2019 beim Konzert in Weingarten mit ihren Saxophonklängen begeisterten. Das siebenköpfige Ensemble „Federspiel“ war unter anderem 2014 in Weingarten. Jetzt präsentiert es am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr sein aktuelles Programm "Albedo" - Blasmusik voller Kreativität, Spontaneität und Spielwitz.

Tickets gibt es bei der Buchhandlung Wolf in Weingarten (Eingang Schillerstraße, ehemals Bücherwurm), sowie bei deren Filialen in Bruchsal und Oberderdingen. Ebenfalls sind Karten beim Musikhaus Schlaile (Karlsruhe) erhältlich, sowie bei allen Reservix-Verkaufsstellen und Online über den Ticket-Link auf der Webseite der Weingartner Musiktage.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt, aber die Besucher beim Einlass und auf dem Weg zum und vom Sitzplatz eine FFP2-Mund-Nasen-Maske tragen müssen. Am Sitzplatz ist das Tragen freiwillig.