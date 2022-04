Termine in der Region

Mittwoch, 13. April 2022 12:20 Von Christine Gehringer

Am morgigen Donnerstag, den 14. April lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum einem Wagner-Projekt des Instituts für Musiktheater unter dem Titel „Wider das Verlöschen“. Beginn ist 19.30 Uhr (auch: Samstag, 16. April, 19.30 Uhr). Am Karfreitag, den 15. April ist an der Christuskirche Karlsruhe Bachs „Johannes-Passion“ zu hören. Beginn ist 18 Uhr.

Am Samstag, den 16. April gibt es in der Karlsruher Hemingway Lounge ein Konzert unter dem Titel „Les Impressions Latins“ (Gesang, Gitarre, Klarinette) mit Musik von Granados, de Falla, Piazzolla u.a.

Um 20 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden ins Kurhaus zum Osterkonzert mit Werken von Glinka, Rachmaninow, Dvorak. Solist ist Bernd Glemser.

Um 22 Uhr singen Mitglieder des Jugendchores der Lutherana zur Osternacht in der Lutherkirche Karlsruhe. Ebenfalls um 22 Uhr gibt es in der Kleinen Kirche Karlsruhe eine musikalische Osternachtsfeier.

(Beachten Sie daneben auch das Angebot der Osterfestspiele Baden-Baden, die bis zum 18, April andauern).