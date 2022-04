Osterfestspiele 2023: Richard Strauss im Mittelpunkt

Freitag, 15. April 2022 19:34 Von Christine Gehringer

(red.) Am Ostermontag gehen die diesjährigen Osterfestspiele Baden-Baden zu Ende; beim Festival im kommenden Jahr widmen sich die Berliner Philharmoniker unter Chefdirigent Kirill Petrenko der Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss - in einer Neuinszenierung von Lydia Steier. Dies gaben das Festspielhaus Baden-Baden und die Berliner Philharmoniker heute bekannt.

Das musikalische Wien nach 1900, der Jugendstil und das Spätwerk von Richard Strauss sollen dabei im Mittelpunkt der Festspiele stehen, ebenso sinfonische Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Gustav Mahler. Kontraste hierzu bildet beispielsweise das Oratorium „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ von Georg Friedrich Händel.

Neben Kirill Petrenko gestalten die französischen Barock-Spezialistin Emmanuelle Haïm und Daniel Harding die Festspiele als Dirigenten. Petrenko wird neben der Oper ein Programm mit der achten Sinfonie von Ludwig van Beethoven sowie zweimal ein reines Strauss-Programm mit den ‚Vier letzten Liedern‘ und der sinfonischen Dichtung ‚Ein Heldenleben‘ dirigieren.

Zudem werden Mitglieder der Berliner Philharmoniker erneut ein umfangreiches Kammermusik-Programm anbieten.

Der öffentliche Vorverkauf für die Osterfestspiele 2023 beginnt am 2. Mai 2022. Bereits jetzt können Förderer und Mitglieder des Freundeskreises Festspielhaus Baden-Baden buchen. Im Webshop des Festspielhauses sind Wartelisten freigeschaltet.